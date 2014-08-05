Автомобилисты Харькова приобрели медицинскую аппаратуру для лечения раненых в АТО

11:51, 05 августа 2014
Армия
5

В Военно-медицинский клинический центр (ВМКЦ) Северного региона в Харькове продолжает поступать материально-техническая помощь от местных органов самоуправления, общественных организаций и рядовых граждан.

фото mil.gov.ua

Так, представители Харьковского клуба автомобилистов приобрели медицинское оборудование для лечения раненых в зоне АТО военнослужащих, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Мы позвонили командованию военно-медицинского учреждения и поинтересовались в чем именно есть необходимость. Выяснилось, что есть необходимость в аппаратуре для лечения глаз. Поэтому, мы заказали необходимое оборудование и, тем самым, укрепили "потенциал" офтальмологического отделения", - сообщил представитель клуба Максим Ржевский.

mil.gov.ua

По словам командования ВМКЦ Северного региона, это первая благотворительная помощь, которая поступила именно для врачей-офтальмологов. Под наблюдением последних находится немало раненых в зоне АТО бойцов. Поэтому врачи, как и другие, работают в усиленном режиме. Новое оборудование, в первую очередь, будет применяться в ходе лечения и реабилитации раненых военнослужащих, прибывших из Донбасса. Общая сумма необходимого оборудования составила более 80 тыс. грн.

mil.gov.ua

Кроме этого, это уже вторая материальная помощь, которая поступила военным врачам от Харьковского клуба автомобилистов. В июле они привезли специализированную мебель для нужд пациентов и персонала клиники поврежденийВМКЦ Северного региона. Приблизительная сумма благотворительной помощи составила более 100 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter