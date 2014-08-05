Автомобилисты Харькова приобрели медицинскую аппаратуру для лечения раненых в АТО

Так, представители Харьковского клуба автомобилистов приобрели медицинское оборудование для лечения раненых в зоне АТО военнослужащих, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Мы позвонили командованию военно-медицинского учреждения и поинтересовались в чем именно есть необходимость. Выяснилось, что есть необходимость в аппаратуре для лечения глаз. Поэтому, мы заказали необходимое оборудование и, тем самым, укрепили "потенциал" офтальмологического отделения", - сообщил представитель клуба Максим Ржевский.

По словам командования ВМКЦ Северного региона, это первая благотворительная помощь, которая поступила именно для врачей-офтальмологов. Под наблюдением последних находится немало раненых в зоне АТО бойцов. Поэтому врачи, как и другие, работают в усиленном режиме. Новое оборудование, в первую очередь, будет применяться в ходе лечения и реабилитации раненых военнослужащих, прибывших из Донбасса. Общая сумма необходимого оборудования составила более 80 тыс. грн.

Кроме этого, это уже вторая материальная помощь, которая поступила военным врачам от Харьковского клуба автомобилистов. В июле они привезли специализированную мебель для нужд пациентов и персонала клиники поврежденийВМКЦ Северного региона. Приблизительная сумма благотворительной помощи составила более 100 тыс. грн.