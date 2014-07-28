В высших военных учебных заведениях продолжается вступительная кампания

В учебном заведении был создан пакет печатных и мультимедийных материалов о Военной академии в Одессе, который распространялся через систему военных комиссариатов, военных лицеев, школы региона, интернет-сайты и социальные сети.

На протяжении вступительной кампании кандидаты на обучение пройдут профессиональные испытания и психологическое тестирование, продемонстрируют уровень физической подготовки.

По результатам вступительных испытаний, учитывая результаты внешнего независимого оценивания и среднего балла аттестата о полном общем среднем образовании, а также состояние здоровья абитуриентов, приемной комиссией будет принято решение относительно отбора и зачисления лучших кандидатов на первый курс обучения.

В Академии сухопутных войск, а также ее структурном подразделении - Военном колледже сержантского состава, тоже продолжается вступительная кампания.

"Количество желающих поступить в наше учебное заведение является достаточно большой. География абитуриентов охватывает почти все регионы Украины", - отметил начальник Академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Он сообщил, что желание стать курсантами обнаружили и военнослужащие, которые принимают участие в антитеррористической операции в юго-восточных областях государства.

После зачисления в вуз с молодыми людьми в течение месяца на полевой базе Международного центра миротворчества и безопасности Академии будет проведена первичная военно-профессиональная подготовка.

Стоит заметить, что главным мотивом вступления в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного молодые люди назвали желание защищать суверенитет и независимость своего государства.