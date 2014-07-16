На Луганщине силовики отбили нападение боевиков на блокпост под Григорьевкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеBBC: Возле пункта пропуска "Мариновка" идет бой«Сегодня в районе села Григоровка Луганской области боевики напали на блокпост сил АТО», - сказал он. «Нападение успешно отбито. Потерь нет», - добавил Лысенко.