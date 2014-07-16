На Луганщине силовики отбили нападение боевиков на блокпост под Григорьевкой
17:35, 16 июля 2014Армия
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Украинские силовики отбили нападение на блокпост в районе Григорьевки Луганской области.
Силовики отбили нападение на блокпост в районе Григорьевки / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеBBC: Возле пункта пропуска "Мариновка" идет бой«Сегодня в районе села Григоровка Луганской области боевики напали на блокпост сил АТО», - сказал он. «Нападение успешно отбито. Потерь нет», - добавил Лысенко.
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