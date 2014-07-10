Житомирский бронетанковый завод за время АТО отремонтировал 400 единиц бронетехники
ГП "Житомирский бронетанковый завод" ("ЖБТЗ") за период АТО отремонтировал 400 единиц поврежденной во время этой операции техники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на предприятии рассказал журналистам директор завода Сергей Бутенко.
По его словам, «тринадцать выездных бригад Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" ремонтировали бронетанковую технику в военных частях, в общем за все время операции завод уже отремонтировал ее 400 единиц, речь идет о технике, которая была задействована в АТО и требовала ремонта".
При этом Бутенко уточнил, что на днях восстановленая на его предприятии военная техника будет направляться в зону АТО на замену выведенной из строя во время боев с террористами.
Читайте такжеБоевики в зоне АТО минируют дороги, на фугасе подорвались украинские БТР и БМП - ТимчукРуководитель предприятия отметил, что сейчас его завод является одним из ведущих украинских предприятий, осуществляет капитальный ремонт и глубокую модернизацию гусеничной боевой техники и производит современные боевые модули для БМП.
Журналистам продемонстрировали, как ремонтируют технику на "ЖБТЗ". Так, в частности, на заводе ремонтируют боевые машины пехоты БМП-2, БМП-1, боевые машины десанта БМД-1, БМД-2 и прочее.
Министерство обороны Украины подписало соглашение с заводом о капитальный ремонт бронетанковой техники до конца 2014 года.
Читайте такжеВоенные ремонтники восстановили почти 150 единиц техники, поврежденной в АТО«Сейчас, во время АТО на востоке Украины, наш завод пригодился Вооруженным силам Украины, поскольку мы изготавливаем запасные части к вооружению и техники, нестандартное оборудование и парковое оборудование для войск и ремонтных предприятий», - подчеркнул Бутенко.
Справка УНИАН. Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" входит в Государственный концерн «Укроборонпром», в составе которого выполняет заказ Министерства обороны Украины и иностранных заказчиков. В 2013 году завод сработал прибыльно. За 2012 год завод реализовал продукции в целом на 89,3 млн грн. Это предприятие является одним из крупнейших в промышленной отрасли Житомирской области. На предприятии налажен замкнутый цикл ремонта 18 типов машин, среди которых БМП, БТР, БРДМ, БМД и БТРД различных модификаций. Кроме этого, завод производит продукцию народно-хозяйственного назначения, среди которой теплогенераторы, плуги, а также осуществляет капитальный ремонт двигателей с/х техники и т.д.