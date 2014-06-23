АМКУ не исключает дальнейшего затягивания закупки бронежилетов для украинской армии

Как заявил в ходе пресс-конференции в Киеве и.о. главы АМКУ Николай Бараш, в тендере отсутствует конкуренция среди потенциальных участников – поставщиков необходимой продукции.

«Участников торгов должно быть несколько», - сказал Бараш.

В то же время, по его словам, в Украине есть только одно предприятие, готовое произвести бронежилеты необходимой категории. Если ситуация не изменится, отметил Бараш, есть риск того, что закупка жилетов будет признана незаконной, а сам тендер надо будет объявлять заново, что затруднит поставку бронежилетов в армию.Читайте такжеГПУ возбудила дело в отношении АМКУ за блокирование закупки бронежилетов

«Есть вероятность того, что мы так и не получим двух независимых поставщиков бронежилетов (в ходе тендеров, как того требует закон – УНИАН) такие риски есть и нас это тоже беспокоит, - подчеркнул Бараш. - Я точно знаю, что такая процедура (закупки – УНИАН) должна быть конкурсной, если мы хотим получить много бронежилетов по хорошей цене. В противном случае – это монополия, которая тянет повышение цены. А я боюсь, что мы столкнемся с тем, что конкуренции не будет, и мы будем вынуждены отметить (тендер – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 20 июня на заседании парламента и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что Антимонопольный комитет блокирует закупку бронежилетов для военнослужащих.Читайте такжеГСЧС Украины заказала бронежилеты и каски в польском государственном холдинге

“Я получил информацию о том, что решением постоянно действующей административной комиссии Антимонопольного комитета Украины на основании жалобы общества приостановлена данная процедура закупок”, - сказал Коваль и добавил, что рассмотрение жалобы назначено на 26 июня.