Коваль уверяет, что силы АТО восстановили полный контроль на границе с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Коваль во время Часа вопросов к правительству.

“На данную минуту ко мне поступила официальная доклад от начальника Генерального штаба-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, что наши войска полностью завершили окружение проблемного региона и восстановили государственную границу Украины”, - сказал Коваль.

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Он добавил, что в операции также принимали участие военнослужащие Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил, "сегодня ночью, во время попытки прорыва со стороны России вглубь территории Украины группы террористов, в районе Марьяновки, подразделения Национальной гвардии Украины захватили БТР-80. Террористы были частично уничтожены, частично задержаны".