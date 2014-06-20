Коваль уверяет, что силы АТО восстановили полный контроль на границе с РФ
И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль уверяет силы антитеррористической операции восстановили полный контроль на украинско-российской границе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Коваль во время Часа вопросов к правительству.
“На данную минуту ко мне поступила официальная доклад от начальника Генерального штаба-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, что наши войска полностью завершили окружение проблемного региона и восстановили государственную границу Украины”, - сказал Коваль.
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Он добавил, что в операции также принимали участие военнослужащие Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил, "сегодня ночью, во время попытки прорыва со стороны России вглубь территории Украины группы террористов, в районе Марьяновки, подразделения Национальной гвардии Украины захватили БТР-80. Террористы были частично уничтожены, частично задержаны".