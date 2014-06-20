Ночью террористы атаковали танковую базу в Артемовске, военные отбили штурм

Танк, штурмовавший часть, подъехал к ней по улице Полевой и отходил по ней же. Стреляли по части в районе автопарка. В результате боевых действий повреждены здание АТП, выбиты стекла в близлежащих домах, гусеницами разбита дорога. На улицах остались отстрелянные гильзы, сообщает 06274.com.ua.

Больше всего пострадало административное здание АТП, на проходной в помощении из-за взрыв начался пожар. Повреждены автомобили, которые были припаркованы на Полевой. На улице Носакова, где также находилась огневая точка нападавших, видны следы взрывов на асфальте, а также повреждена теплотрасса.

КПП воинской части и забор со стороны улицы Чайковского не повреждены. Часть находится под контролем украинской армии - об этом свидетельствует флаг над КПП.

Бой начался в 2.00 и длился около часа.

Продолжаются боевые действия в районе с.Закотное близ Красного Лимана. Действия сил АТО затрудняются наличием мирного населения в зоне проведения операции.

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Основная установка силовикам – не допустить жертв среди мирных граждан. К боевикам постоянно прибывают подкрепления. В ходе действий сил АТО захвачена бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) террористов и «КамАЗ» с установленным крупнокалиберным пулеметом, сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Установлено, что вчерашний обстрел террористами гражданских объектов в Краматорске производился для постановочной «картинки» с целью дискредитации сил АТО.

Была идентифицирована съемочная группа российского телевидения, заранее установившая телеаппаратуру для съемки мест обстрела.