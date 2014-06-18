В Одессу доставили еще 15 военнослужащих, раненных в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, в частности, в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса) авиационным санитарным транспортом доставлены 15 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые пострадали от рук вооруженных экстремистов на востоке страны.

Как сообщил заместитель начальника Центра по медицинской части полковник медицинской службы Юрий Сахно, бойцы эвакуированы с огнестрельными пулевыми и осколочными ранениями верхних и нижних конечностей, таза, печени, селезенки и почек.Читайте такжеМинобороны: за время АТО погибли 147 военнослужащих

По его словам, сначала квалифицированную медицинскую помощь военные получили в зоне АТО, на базе мобильного госпиталя, в состав медперсонала которого входят именно представители Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

«Всю ночь такие хирурги и анестезиологи медицинской службы как полковник Виктор Кузьменко, подполковники Владислав Горбенко, Олег Герасименко, Наталья Мамай, майоры Олег Тимчук, Игорь Самарский и Александр Коробко, капитан Сергей Войтенко и старший лейтенант Карен Мурадян проводили хирургические обработки ран и в сложных полевых условиях оперировали наших ребят. Впоследствии, после того как удалось стабилизировать их состояние здоровья, военных направили в Днепропетровский военный госпиталь, а уже через сутки - в Одессу», - рассказал Сахно.

Сейчас раненные госпитализированы в клиники и отделения центра в соответствии с характером ранений и потребностей в проведении лечебно-диагностических мероприятий.

«Наши товарищи по службе и одновременно коллеги по медцеху выполнили достаточно большой объем работ на базе полевого мобильного госпиталя и сделали все возможное, чтобы жизни ребят ничего не угрожало. Но до полного выздоровления им надо пройти непростой период восстановления с проведением дополнительных обследований, повторных высококвалифицированных оперативных вмешательств, терапевтического лечения и осуществлением всего комплекса необходимых реабилитационных мероприятий», - акцентировал Сахно.Читайте такжеРаненный во время АТО николаевский десантник женился во время лечения в госпитале

В пресс-службе также отметили, что с началом проведения АТО коллектив данного медучреждения предоставил и продолжает оказывать квалифицированную медицинскую помощь около 50 раненым бойцам из состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Четверо из них со значительным улучшением состояния здоровья и после полного выздоровления уже выписаны домой, и вернулись в строй защитников Отечества.