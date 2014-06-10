Министр обороны: «все, кто мечтал о гражданской войне, должны о ней забыть»

И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль подчеркивает, что «все, кто мечтал о гражданской войне, должны о ней забыть».

Об этом говорится в размещенном на сайте Министерства обороны поздравлении Коваля личного состава Вооруженных сил в связи с избранием народом Украины нового президента Украины - верховного главнокомандующего ВСУ Петра Порошенко

Как заметил Коваль, новый президент объявил курс на урегулирование всех проблем на востоке Украины мирным путем, перевод ситуации из стадии вооруженного конфликта в плоскость переговорного процесса.

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«Сегодня, ситуация в Донбассе не пошла по разработанному за рубежом сценарию. Все, кто мечтал о гражданской войне, должны о ней забыть. Каждый гражданин Украины осознал, что оружие будет применяется лишь против тех, кто стал на путь террора, кто имеет на своих руках кровь невинных людей, кто нарушил мир и спокойствие в нашем государстве. Однако мир, которого мы стремимся достичь в ближайшее время, не будет длительным, если мы должным образом не укрепим нашу безопасность, не повысим боеспособность национальных Вооруженных сил», - подчеркнул Коваль.

Руководством государства поставлена задача наладить четкое взаимодействие между силовыми ведомствами, направить усилия на укрепление государственной границы, переоснастить ВСУ современными образцами вооружения и военной техники, значительно повысить статус украинских военнослужащих в обществе. В такой ситуации личный состав ВСУ должен сохранять выдержку и высокую боевую готовность. Каждый из военных должен четко осознать, что безопасность Украины зависит от качества подготовки каждого из нас, от уровня его осознания ответственности за целостность родной земли, отметил Коваль.