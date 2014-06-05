Минобороны: Нам не хватает транспорта, чтобы вывозить раненых с поля боя

“Проблем с финансированием и обеспечением медикаментами у нас нет. Наши медучреждения мы обеспечиваем полностью, а восток обеспечиваем на 95%. Даже военные развернули два мобильных госпиталя, чтобы спасать жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения”.

На этом, сегодня, 5 июня, отметил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

По его словам, единственная проблема, с которой сегодня сталкивается военно-медицинская служба Вооруженных Сил Украины - санитарный транспорт.

"Нам не хватает транспорта, чтобы вывозить раненых с поля боя и перевозить их для дальнейшего лечения. Для решения этой проблемы осуществлено перераспределение имеющихся санитарных автомобилей и реанимобилей, что позволило “перебросить” автомобили из западного региона на восток. К сожалению, укомплектованность этим видом транспорта пока не высока", - подчеркнул он.

Полковник медицинской службы Виталий Андронатий выразил надежду, что вскоре Вооруженные Силы Украины получат определенное количество медицинских авто и реанимобилей, которые не были распределены в прошлом году.

Важным шагом к решению проблемы санитарной эвакуации директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины назвал активизацию работ по разработке санитарного бронированного транспорта.

"Речь идет о БТР-4МСЕ, который уже проходит испытания. Если его примут на вооружение, это позволит без проблем вывозить раненых с поля боя под прикрытием брони. Нам нужно 54 таких бронированных машин. По моим данным, около 25 единиц уже изготовлены", - сообщил он.

Полковник медицинской службы Виталий Андронатий отметил активное участие в оказании помощи по обеспечению лечебных учреждений Минобороны медикаментами добровольных волонтерских организаций. По его словам, волонтеры работают непосредственно с военными частями на местах - организуют сбор средств и медикаментов для раненых военнослужащих.

"Мы благодарны всем неравнодушным гражданам, которые помогают военно-медицинской службе спасения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул он.