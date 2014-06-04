Террористы создают базы в детсадах, больницах и санаториях - пресс-офицер АТО

Силы АТО просят мирных жителей не находиться рядом с позициями боевиков, а террористы разворачивают опорные пункты в больницах, детских домах и жилых кварталах.

Об этом "Украинской правде" рассказал руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

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"Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить население от последствий антитеррористической операции. Мы делаем обращения к местным гражданам, призываем их, чтобы они ни в коем случае не находились рядом с позициями боевиков, не входили в бандформирования", - сказал он.

"Мы рекомендуем всем отказаться от перемещений по улицам", - добавил он.

Селезнев подчеркнул, что силовики получают поддержку и понимание местных жителей. "Говорить, что нас воспринимают как оккупантов – неправильно", - сказал он.

"Мы не работаем по жилым кварталам, по многоэтажкам. Мы выясняем, где находятся базы боевиков, где их скопление, по этим объектам мы работаем", - пояснил Селезнев.

При этом он подчеркнул, что боевики, усвоив эту тактику, "начинают этим нагло пользоваться".

"Они разворачивают свои опорные пункты в больницах, детских садах, в базах отдыха, санаториях. Если мы начнем бить по этим объектам, сразу начнется истерика в российских СМИ, что украинские военные стреляют по мирным гражданам, которые сидят в больницах. Но никто не говорит, что в руках у этих мирных граждан РПГ, АГС, "мухи", а под окнами стоит НОНА, которая бомбит наши позиции", - заявил Селезнев.

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"Боевики из Славянска оборудовали себе базу в больнице. Это оперативная подтвержденная информация", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сообщениях со стороны сепаратистов, что якобы разрушена больница в Красном Лимане, он ответил:

"В Красном Лимане продолжается активная фаза АТО. Проверить или опровергнуть информацию в настоящее время не представляется возможным. Как только закончится активная фаза, будут работать на местах эксперты, в том числе и журналисты. Они смогут увидеть все своими глазами", - сказал он.