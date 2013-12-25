Минобороны: План набора контрактников на 2013 год выполнен полностью

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, заместители Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба, народные депутаты Украины, руководители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, командующие видов и оперативных командований Вооруженных Сил Украины, командиры соединений и воинских частей, представители Всеукраинского профсоюза работников Вооруженных Сил Украины.

На повестку дня заседания были вынесены вопросы о результатах деятельности Министерства обороны Украины в 2013 учебном году и приоритетных задач на 2014 год, состояние подготовки, вооружения и военной техники, обеспечение запасами материальных средств и их влияние на боеспособность видов Вооруженных Сил Украины. Также рассматривалось состояние соблюдения требований и обеспечения безопасного хранения и транспортировки вооружения, ракет и боеприпасов, взрывчатых веществ, порядок их утилизации и другие актуальные вопросы.

С докладами на заседании выступили первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник, командующий Сухопутных войск генерал-полковник Генадий Воробьев, командующий Воздушных Сил генерал-полковник Юрий Байдак и командующий Военно-Морских Сил адмирал Юрий Ильин, другие должностные лица.

Министр обороны Украины подчеркнул, что в 2013 году оборонным ведомством была проведена значительная работа.

– Президентом Украины – Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Виктором Януковичем утверждена Государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. Поставлена точка в вопросе перехода Вооруженных Сил на комплектование военнослужащими по контракту. Годовой план набора контрактников полностью выполнен, – сообщил Павел Лебедев.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что значительных сдвигов удалось достичь в сфере социальной защиты военнослужащих. В частности, по повышению их денежного обеспечения, внедрению различных компенсационных выплат и т.д..

Павел Лебедев отметил важность проведенной работы по борьбе с коррупционными проявлениями в войсках, отметив продуктивную работу ведомства в этом направлении.