Завтра - День Вооруженных Сил Украины

Ко Дню Вооруженных Сил в военных частях и гарнизонах по всей территории Украины спланировано проведение более 200 основных мероприятий военно - патриотического и культурно - просветительского направления, почти половина из которых будет проводиться совместно с органами государственной власти и местного самоуправления.

В воинских частях, лицеях, военных учебных и медицинских заведениях состоятся торжественные собрания и митинги с участием военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, праздничные концерты, Дни открытых дверей, экскурсии, посещение музеев боевой славы, мероприятия с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, шефских организаций, показы образцов военной техники и вооружения, торжественные церемонии возложения венков и цветов, выставки, творческие и песенные конкурсы.

В общеобразовательных школах, школах-интернатах и детских домах запланировано проведение "Уроков мужества".

25 оркестров воинских частей и учреждений по случаю Дня Вооруженных Сил Украины будут демонстрировать свое мастерство на улицах городов по всей территории государства. Праздничные концертные программы в городах Украины к празднику презентуют артисты Национального Президентского оркестра и Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.

Всего в различных праздничных мероприятий в рамках празднования 22 годовщины ВС Украины привлекаться весь личный состав воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Украины, а также военная техника.