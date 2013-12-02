Военнослужащие Николаевского гарнизона получили дипломы от ОБСЕ

Обучение на базе Черноморского государственного университета имени Петра Могилы длилось три месяца, в течение которых со слушателями было проведено 500 часов теоретических и практических занятий.

Поздравить выпускников курсов приехали представитель офиса ОБСЕ в Украине, ассистент проекта Наталья Калько, заместитель директора Департамента социальной защиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы и других категорий Министерства социальной политики Украины Максим Андросенко и председатель правления Ресурсного и карьерного центра для уволенных военнослужащих Вооруженных Сил Украины Александр Коренчук.

Гости поздравили выпускников с окончанием обучения и пожелали успехов в дальнейшем трудоустройстве. После этого слушателям были выданы дипломы об окончании курсов. По традиции в память об обучении выпускники сфотографировались во дворе учебного заведения у памятника Петру Могиле.

Справка. Совместный международный проект Министерства социальной политики Украины и ОБСЕ «Помощь в социальной адаптации уволенным военнослужащим» существует в Украине с 2004 года. В течение этого времени переподготовку на новые специальности прошли 8 047 военнослужащих во всех регионах Украины. До 2011 года координатором проекта было Министерство обороны Украины, после этого – Министерство социальной политики Украины. В этом году обучение в рамках проекта прошло 682 бывших военнослужащих со всех уголков страны.