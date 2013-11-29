Министр обороны Украины Павел Лебедев проверил Хмельницкий гарнизон

В Хмельницком Министр обороны Украины в сопровождении начальника Генерального штаба-Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Владимира Заманы, Председателя Хмельницкой облгосадминистрации Василия Ядухи и начальника Хмельницкого гарнизона полковника Сергея Присяжнюка ознакомился с состоянием дел в ракетной бригаде, отдельном полку специального назначения и посетил военный госпиталь Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.

- Я имел целью услышать от командиров частей и учреждений о состоянии дел в подчиненных воинских коллективах, техническом состоянии вооружения и военной техники, укомплектованности ракетной бригады, отдельного полка специального назначения контрактниками. Меня интересовало, какой процент семейных военнослужащих находятся в очереди на получение жилья, сколько военнослужащих по контракту до сих пор не получили комнату в общежитии или койко-место в переоборудованной казарме, - подчеркнул Павел Лебедев.

Министр обороны отдельно отметил высокий уровень взаимодействия командования Хмельницкого гарнизона с органами местного самоуправления.

Губернатор области Василий Ядуха выразил искреннюю благодарность Павлу Лебедеву за поддержку во время ликвидации последствий снежной стихии в феврале этого года и с непогодой, которая произошла в крае буквально несколько дней назад. Именно военнослужащие Вооруженных Сил Украины на специальной автомобильной и инженерной технике первыми пришли спасать главные автодороги в Каменец-Подольском районе.

Василий Ядуха подчеркнул, что обсудил с Министром обороны вопросы, которые в первую очередь интересуют жителей области:

- Прежде всего, был достигнут консенсус в вопросах утилизации боеприпасов на арсенале в поселке Цветоха. Также мы конструктивно обсудили проблему обеспечения жильем военнослужащих гарнизонов, расположенных в пределах области, а это более 2000 бесквартирных.