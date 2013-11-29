Украинские вертолетчики в Конго провели ночные полеты

Основной целью тренировки было восстановление и совершенствование летных навыков для дальнейшего продвижения летного состава по курсу боевой подготовки. Экипажи на вертолетах МИ -8 и МИ -24 в рамках международного аэропорта " Гома " в темное время суток в горных условиях отрабатывали взлет и посадку на площадку и полеты по кругу. Кроме этого летный состав звена Ми-8 выполнил полеты с поисково - спасательными работами из режима зависания над сушей , а экипажи вертолета Ми-24 - полет с заходом на посадку с использованием посадочных систем .

- Основная особенность ночных полетов в ДР Конго - это ограниченная визуальная видимость в условиях фактически безориентирной местности. Кроме того , на полет влияет высокогорья , а это почти 1500 метров над уровнем моря , состояние покрытия взлетной полосы , значительная влажность воздуха. Но для летчиков - это хорошие возможности для улучшения профессиональных качеств . Подобные полеты мы проводим раз в два месяца и каждый летчик выполняет минимум два мероприятия на посадку в темное время суток. По итогам этих полетов хочу отметить четкие и грамотные действия подполковника Руслана Мельника и майора Ивана Полихун , - рассказал заместитель командира 18 ОВО подполковник Кирилл Захаров .

Наряду с летчиками в обеспечении полетов участвовали военнослужащие инженерно - авиационной службы отряда , которые готовили и контролировали исправность авиационной техники. Офицеры аэродромно - технического обеспечения , парашютно - десантной , метеорологической службы , связисты приложили немало усилий , чтобы ночные полеты прошли успешно , с соблюдением всех необходимых требований и мер безопасности .

Всего за летную смену было совершено 16 полетов , а общий налет экипажей ночью составлял почти 4 часа.

Стоит добавить , что с начала 3 ротации 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго экипажи совершили более 500 вылетов с общим налетом более 700 часов ( средний налет на одного командира экипажа почти 40 часов). Было перевезено более 1800 пассажиров и 103 378 кг груза.