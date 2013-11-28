В Украине с четырехдневным визитом находится официальная делегация Министерства обороны Республики Хорватия

Целью визита является продолжение диалога на уровне глав оборонных ведомств Украины и Республики Хорватия , ознакомление с возможностями оборонно -промышленного комплекса Украины, определение практических мер с целью дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной, в том числе военно - технической, сфере.

- Мы встречались месяц назад , и за это время сделано много шагов вперед в плане военно -технического сотрудничества, - отметил во время переговоров в составе делегаций Министр обороны Украины Павел Лебедев и выразил надежду на дальнейшее плодотворное и эффективное сотрудничество в интересах обеих стран.

В ходе визита запланированы встречи делегации Министерства обороны Республики Хорватия с Премьер - министром Украины, Председателем Верховной Рады Украины. Также представители хорватского оборонного ведомства посетят ряд учреждений и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.