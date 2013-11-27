Украинские разведчики провели патриотическую акцию для каратистов
Ко Дню Вооруженных Сил Украины военнослужащие отдельного разведывательного батальона оперативного командования «Юг» провели для молодых спортсменов Новомосковской Федерации киокушин-кан каратэ военно-патриотическую акцию «Армия – работа для настоящих мужчин»
Воины-разведчики рассказали юношам и девушкам о преимуществах и особенностях военной службы по контракту, показали современную экипировку разведчика, образцы вооружения разведывательных подразделений, провели показательные выступления по рукопашному бою, а также подарили каждому юниору на память эмблему своей воинской части.
Президент Новомосковской Федерации киокушин-кан каратэ Игорь Трошин поблагодарил военных за пропаганду боевых искусств и здорового образа жизни среди молодого поколения.
Стоит добавить, что благодаря проведению данного мероприятия немало молодых людей изъявили желание стать в будущем армейскими разведчиками и соединить свою судьбу с престижной и почетной службой защитника Отечества.