Украинские разведчики провели патриотическую акцию для каратистов

15:23, 27 ноября 2013
Армия
0 0

Ко Дню Вооруженных Сил Украины военнослужащие отдельного разведывательного батальона оперативного командования «Юг» провели для молодых спортсменов Новомосковской Федерации киокушин-кан каратэ военно-патриотическую акцию «Армия – работа для настоящих мужчин»

Воины-разведчики рассказали юношам и девушкам о преимуществах и особенностях военной службы по контракту, показали современную экипировку разведчика, образцы вооружения разведывательных подразделений, провели показательные выступления по рукопашному бою, а также подарили каждому юниору на память эмблему своей воинской части.

Президент Новомосковской Федерации киокушин-кан каратэ Игорь Трошин поблагодарил военных за пропаганду боевых искусств и здорового образа жизни среди молодого поколения.

Стоит добавить, что благодаря проведению данного мероприятия немало молодых людей изъявили желание стать в будущем армейскими разведчиками и соединить свою судьбу с престижной и почетной службой защитника Отечества.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter