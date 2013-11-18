Как правильно руководить действиями пилотов – учили в Николаеве

Со специалистами, которые управляют действиями летчиков, находящимися в воздухе, проводились теоретические и практические занятия, много времени уделялось выполнению практических упражнений. Для этого активно использовался тренажно-моделирующий комплекс ТМК -84 «Репитер».

Во время практических занятий авиаторы приобрели навыки в управлении полетами разнотипных летательных аппаратов, аэродромными полетами, полетами по маршрутам и т.д.. Важное значение специалисты уделяли тренировкам на выполнение правильных и грамотных действий по оказанию помощи экипажам летательных аппаратов в особых случаях, которые произошли в полете, и таким, которые терпят бедствие.

Обучение проходило в течение двух недель и завершилось выпускным экзаменом.

По словам начальника приемной комиссии подполковника Виталия Агеева, все офицеры справились с программой обучения, овладев ей в полном объеме.

– Того уровня подготовки, который достигли слушатели во время занятий в нашем центре, достаточно, чтобы обеспечить качественное выполнение поставленных задач, – отметил офицер.