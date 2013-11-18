Как правильно руководить действиями пилотов – учили в Николаеве
Тренировка офицеров из группы руководства полетами авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины состоялось на базе Специализированного центра боевой подготовки авиационных специалистов Вооруженных Сил Украины. Кроме военных авиаторов также повышал квалификацию представитель специального авиационного отряда из города Нежин.
Со специалистами, которые управляют действиями летчиков, находящимися в воздухе, проводились теоретические и практические занятия, много времени уделялось выполнению практических упражнений. Для этого активно использовался тренажно-моделирующий комплекс ТМК -84 «Репитер».
Во время практических занятий авиаторы приобрели навыки в управлении полетами разнотипных летательных аппаратов, аэродромными полетами, полетами по маршрутам и т.д.. Важное значение специалисты уделяли тренировкам на выполнение правильных и грамотных действий по оказанию помощи экипажам летательных аппаратов в особых случаях, которые произошли в полете, и таким, которые терпят бедствие.
Обучение проходило в течение двух недель и завершилось выпускным экзаменом.
По словам начальника приемной комиссии подполковника Виталия Агеева, все офицеры справились с программой обучения, овладев ей в полном объеме.
– Того уровня подготовки, который достигли слушатели во время занятий в нашем центре, достаточно, чтобы обеспечить качественное выполнение поставленных задач, – отметил офицер.