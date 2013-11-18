Молодые воины приняли Военную присягу

Командир полка полковник Сергей Клявлин поздравил 312 молодых военнослужащих – лучших представителей всех регионов и областей Украины – со вступлением в коллектив элитной части.

В рамках торжеств состоялись плац-концерт в исполнении оркестра почетного караула и показательное выступление батальона почетного караула, показательная демонстрация рукопашного боя в исполнении личного состава роты специального назначения, демонстрационный показ военной техники и вооружения части.

В воинских частях 8 армейского корпуса, который возглавляет генерал-лейтенант Петр Литвин, также состоялись торжественные церемонии принятия Военной присяги молодым пополнением призыва «Осень – 2013».

Наиболее многочисленное мероприятие состоялось в 72 отдельной механизированной бригаде, которая дислоцируется в г. Белая Церковь, где Военную присягу приняли почти 100 военнослужащих.

В 12 инженерном полку, в г. Новоград-Волынский Житомирской области, где командиром полковник Николай Борисов, вместе с солдатами срочной службы присягу на верность украинскому народу приняли 13 военнослужащих военной службы по контракту, которые только что подписали контракт и прошли первичные сборы.

65 молодых солдат также приняли Военную присягу в 26 Бердичевской артиллерийской бригаде, которой командует полковник Андрей Малиновский. После принятия присяги воинов благословил священнослужитель Свято-Михайловского Собора отец Роман, а гостям было продемонстрировано выступление-дефиле военного оркестра и показательная демонстрация строевых приемов в исполнении военнослужащих, которые только что приняли военную присягу.

Всего, в этот день в воинских частях 8 армейского корпуса приняли Военную присягу более 200 военнослужащих. Кроме самих солдат, этот день запомнится также их родителям, ведь недавно они отправили своих детей в военкоматы, а теперь уже увидели взрослых и мужественных защитников Отечества.

Торжества состоялись и в полках и бригадах воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Так, в Василькове на верность народу Украины приняли присягу 95 военнослужащих срочной службы и 12 военнослужащих военной службы по контракту, из которых 8 женщин.

Молодых защитников поздравили со знаменательным событием в их жизни командиры воинских частей, представители ветеранских организаций, города и духовенства, родные и гости.

Всего, в частях воздушного командования «Центр» Военную присягу приняли более 230 воинов.