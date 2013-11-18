В Днепропетровске открыли памятный знак Герою Советского Союза Михаилу Паникахе

В торжественном открытии приняли участие Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод, народные депутаты, военнослужащие местного гарнизона, ветераны войны и Вооруженных Сил, воспитанники лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени героя Украины Евгения Березняка и жители города.

– Подвиг нашего земляка Михаила Паникахи, который отдал жизнь за Великую Победу над фашистскими захватчиками – пример беззаветной преданности своей земле, несокрушимой силы духа и самоотверженного служения людям. Такие примеры заставляют нацию объединиться вокруг общих вечных ценностей, проявлять лучшие качества, – сказал Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время торжественной церемонии.

Памятный знак, вырезанный в граните скульптором Валентиной Щедровой, установили в областном центре на углу улиц Паникахи и Запорожского шоссе. Ученики общеобразовательной школы № 78 – участники военно-патриотической экспедиции в город-герой Волгоград, в места сталинградских сражений, заложили в памятный знак капсулу с землей с места гибели Михаила Паникахи на Мамаевом Кургане.

Александр Вилкул отметил, что возведение и благоустройство памятников героям войны, поиск и упорядочение захоронений – это часть системной работы Правительства по увековечению памяти и подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы.

– В течение этого года были оборудованы тысячи памятников и мемориалов. Проведено 7 крупных поисковых экспедиций, в ходе которых было найдено около тысячи неизвестных захоронений времен Великой Отечественной войны. Благодаря этим работам многие семьи узнали о судьбе своих близких, – сказал Александр Вилкул.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память Героя и воинов, отдавших свою жизнь за освобождение родной земли, возложили цветы к памятному знаку.

Справка: 2 октября 1942 во время одного из боев за Сталинград заместитель командира отделения первой роты 883 стрелкового полка 193 стрелковой дивизии 62 армии, 28- летний матрос-пехотинец Михаил Паникаха вышел один на один против вражеского танка, имея с собой только две бутылки с горючей смесью. Когда одна бутылка, которая была повреждена от пули, обдала бойца огнем, он не остановился, а ударил вторично по решетке моторного люка танка. Вспышка огня поглотила его вместе с подожженной фашистской машиной.