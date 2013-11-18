Фрегат "Гетман Сагайдачный" совершил перехват и досмотр подозрительного быстроходного судна

16 ноября корабль на расстоянии около 7 километров обнаружил подозрительный объект - малоразмерные цели. Лодка длиной около 10 метров двигалась с большой скоростью, на сигналы с корабля не отвечала.

Командир национального контингента контр-адмирал Андрей Тарасов, при постоянно поддерживаемой связи с командованием тактической группы кораблей, приказал определенным силам контингента провести перехват с последующим осмотром подозрительного быстроходного судна. По его команде с палубы корабля в воздух был поднят вертолет, предупреждены о возможной опасности все гражданские суда, находившиеся в районе.

Благодаря решительным действиям украинского национального контингента подозрительное судно было вынуждено застопорить ход. С борта вертолета Ка -27 осуществлена ​​фото- и видео фиксация действий. Отряд специального назначения, высадился с корабля на быстроходных катерах, совершил визуальный осмотр судна, после чего поднялся на борт лодки. Обзорной командой были проведены процедуры согласно международному морскому законодательству. Штатное оружие в ходе операции украинские военные моряки не применяли.

Как сообщалось ранее, во время первого патрулирования в Аденском заливе фрегат "Гетман Сагайдачный" предоставил срочную медицинскую помощь в море капитану одного из иностранных судов. Во время второго патрулирования украинский национальный контингент предупредил сближение подозрительного малоразмерного скоростного судна с гражданским торговым судном.