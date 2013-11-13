Командир боевой группы "East" похвалил украинских военных за работу на выборах в Косово

Во время выборов в местные органы власти в Косово военнослужащие национального контингента выполняли важные задачи на севере края.

На днях в Косово состоялись выборы в местные органы власти. Впервые после провозглашения в одностороннем порядке независимости от Сербии в 2008 году выборы в органы самоуправления прошли на всей территории Косово, в том числе и в заселенной преимущественно этническими сербами северной части края, где выполняют задачи военнослужащие национального контингента многонациональной боевой группы "East" сил KFOR .

В связи с тем, что все основные мероприятия по обеспечению порядка и законности при проведении муниципальных выборов возлагались на местную полицию и подразделения европейской правоохранительной миссии EULEX, первоочередными задачами для украинских военных были усиление охраны важных объектов в зоне интереса, обеспечение стабильности и покоя в местах компактного проживания смешанных этнических групп и наблюдение за основными транспортными узлами.

Накануне и во время проведения выборов в местные органы власти военнослужащие национального контингента выставили временные контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты в двух населенных пунктах. Мобильные группы осуществляли постоянное патрулирование в зоне интереса. Кроме того, были усилены круглосуточная охрана периметра военной базы "GATE 1" - передового оперативного лагеря сил KFOR, находящегося вблизи административно-разграничительной линии с Республикой Сербия, а в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и обострения ситуации в готовности действовать находились группа быстрого реагирования и резервная группа.

Также следует добавить, что в постоянной боевой готовности находились личный состав и техника инженерной роты национального контингента, входящего в состав объединенной логистической группы поддержки штаба KFOR. Основной задачей подразделения капитана Андрея Братащука было разграждение на случай необходимости искусственно созданных препятствий (roadblock) на основных путях движения миротворческих войск.

Как и ожидалось, выборы в местные органы власти на севере Косово прошли в напряженной атмосфере. В частности, в сербской части города Косовска-Митровица неизвестные ворвались в школу, в которой располагались 16 избирательных участков. Люди в масках разбили кабинки для голосования и пытались похитить и уничтожить бюллетени. В связи с этим на тактические оперативные центры национальных миротворческих контингентов на севере края поступило распоряжение вышестоящего штаба по блокированию дорог в направлении Республики Сербия с последующим осмотром каждого транспортного средства, движущегося на север на предмет наличия любой документации избирательных участков.

Одной из первых на боевое распоряжение командования сил KFOR отреагировала резервная группа из состава передовой оперативной базы "GATE 1" под руководством командира специального взвода старшего лейтенанта Богдана Дегодюка. Подразделение оперативно выдвинулось в указанном направлении, военнослужащие развернули мобильный контрольный пункт, мгновенно заняли позиции и ограничили движение транспортных средств в направлении Республики Сербия. Следующим этапом выполнения приказа стало выставление двух мобильных наблюдательных постов на важных участках движения конвоев ОБСЕ, перевозивших бюллетени с избирательных участков в центральный избирательный комитет.

При подведении итогов командир многонациональной боевой группы "East" сил KFOR полковник американской армии Дэвид Вудс отметил, что все военнослужащие национального контингента, которые были задействованы в обеспечении безопасности и порядка во время проведения выборов, продемонстрировали высокий профессионализм и отлично справились с поставленной задачей.

- Ваши оперативные и решительные действия в очередной раз подтвердили, что украинскому подразделению можно без колебаний доверять задачи максимальной ответственности. Вы одними из первых отреагировали на боевое распоряжение, эффективно с ним справились, и это стало одним из важных факторов выполнения операции в целом, - отметил полковник американской армии Дэвид Вудс .