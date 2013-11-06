В течение 2013-2015 годов за счет переоборудования казарм планируется обеспечить служебным жильем около 11 тысяч контрактников

- Министром обороны Украины утверждена "Программа переоборудования казарм для контрактников и младших офицеров Вооруженных Сил Украины" . С целью создания фонда служебного жилья в 2013 году решением Министра на переоборудование казарм предусмотрены соответствующие средства, - сообщил Владимир Можаровский .

Заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата отметил, что на выполнение этой программы уже введены в эксплуатацию 4 объекта в городах Киев, Севастополь , Львов и пгт Озерное и обеспечено жильем 547 человек .

- До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 объектов в городах Староконстантинов, Севастополь , Мукачево , Яворов, Николаев , пгт Гвардейское и Черноморское . Это позволит обеспечить жильем 1079 холостых и 73 семьи военнослужащих по контракту , - отметил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата .

Он отметил , что всего в течение 2013-2015 годов за счет переоборудования предполагается ввести в эксплуатацию 67 объектов общей емкостью 2700 блок - секций (квартир) для обеспечения служебным жильем около 11 тысяч военнослужащих.

Рассказывая о темпах обеспечения жильем украинских военнослужащих, Владимир Можаровский сообщил , что в 2013 году Комиссией по контролю за распределением жилья в Вооруженных Силах Украины согласовано распределение 407 квартир (257 - служебных, 150 - постоянных) , в том числе: 160 квартир - построенных за счет финансирования прошлых лет, 99 квартир - полученных для распределения в 2013 году, 148 квартир - текущего освобождения.

В течение следующих 3-5 лет планируется получить средства от продажи недвижимого имущества и другого избыточного военного имущества. Предполагается, что это позволит в перспективе приобрести или построить более 20 тыс. квартир.

- Также военнослужащие смогут использовать механизм получения компенсации за наем - поднаем жилья , - подчеркнул Владимир Можаровский.