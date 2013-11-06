Оборонное ведомство осуществляет мероприятия по повышению конкурентоспособности военной службы на рынке труда Украины

Он отметил, что содействие в этом вопросе окажет ускорения темпов обеспечения военнослужащих жильем, увеличение денежного содержания , возможность получения высшего образования во время прохождения военной службы за счет государства , нормирование рабочего дня и изменение уклада военной службы.

- С 1 сентября 2013 состоялся очередной этап повышения размера месячного денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины на 40 %, - сообщил Владимир Можаровский. - К 1 июля 2014 планируется увеличить денежное обеспечение всех категорий военнослужащих в 2 раза.

Он отметил , что Государственной комплексной программой реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года предусмотрено дальнейшее повышение денежного обеспечения военнослужащих. Прорабатывается возможность повышения их должностных окладов до уровня государственных служащих , увеличение окладов по воинскому званию.

- Благодаря этим мерам , в этом году количество желающих проходить службу по контракту существенно возросла. Штатная численность военнослужащих по контракту с начала этого года увеличилась почти на 4000 человек и составляет около 50 тысяч военнослужащих. Это почти 60 % от общего количества должностей солдат и сержантов, - подчеркнул заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата.

Он отметил , что сегодня войска специального назначения и армейской авиации Сухопутных войск , 4 авиационных бригады Воздушных Сил уже комплектуются исключительно военнослужащими по контракту.

- 14 октября отправлен в запас последних военнослужащих срочной службы из рядов ВМС. Таким образом , сегодня ВМС уже полностью комплектующих должности матросов, солдат, сержантов и старшин исключительно контрактниками, - отметил Владимир Можаровский.