Благодаря сдаче крови военные Черкасского гарнизона спасли жизнь женщине

Поводом для обращения администрации больницы к военнослужащим стало кровотечение у роженицы, матери двух детей, у которой после рождения третьего ребенка возникло смертельно опасное осложнение.

Со словами благодарности за очень нужное и крайне важное дело ко всем участникам благородной акции обратился главный врач Новомосковской районной больницы Вадим Михайлюта:

«Позвольте от себя лично и администрации Коммунального заведения «Новомосковская Центральная районная больница» Днепропетровского областного совета» выразить искренние слова благодарности лично командиру 6-го армейского корпуса генералу-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу, командирам подчиненных воинских частей и подразделений, а также военнослужащим за организацию, проведение и участие в бескорыстной сдаче крови», - идет речь в письме-благодарности.

Чтобы спасти жизнь, роженицу срочно прооперировали в Новомосковской центральной районной больнице. Ей перелили необходимое количество компонентов и препаратов крови. Пополнение потраченных запасов крови и обеспечение дальнейших потребностей в лечении больной требовали привлечения к сдаче крови около 100 доноров.

Командование армейского корпуса создало условия для сдачи крови, в воинские подразделения выехала специализированная бригада Днепропетровской областной станции переливания крови. Свыше 150 военнослужащих безвозмездно поделились кровью, которая поможет спасти еще не одну человеческую жизнь. А спасенная женщина сегодня уже находится дома и дарит материнское тепло своим трем детишкам.

– Этот случай еще раз подтверждает постоянную готовность Вооруженных Сил Украины прийти на помощь тогда, когда она крайне нужна, - отметил Главный врач Коммунального заведения «Новомосковская Центральная районная больница» Днепропетровского областного совета» Вадим Михайлюта.