Авиации Военно-Морских Сил Украины – 20 лет

Основные мероприятия, посвященные этому событию, проходят в пгт Новофедоровка Сакского района АР Крым. Поздравить морских летчиков с юбилеем прибыли представители командования ВМС Вооруженных Сил Украины, районной администрации, ветераны, члены семей военнослужащих и многочисленные гости из разных уголков страны и из-за границы.

Выступая перед собравшимися, временно исполняющий обязанности командующего ВМС вице-адмирал Сергей Елисеев отметил, что руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины принимает решительные меры по восстановлению авиационной техники и обеспечению подготовки летного состава. В частности, в этом году проведены испытания и впервые в новейшей истории отечественной морской авиации внедрено уникальное десантное оборудование вертолета Ми-14, что значительно увеличивает его боевой потенциал по десантированию личного состава.

Активизированы работы по поддержанию технической готовности и восстановлению авиационного парка за счет выполненных капитальных ремонтов, регламентных и контрольно-восстановительных работ на самолетах и вертолетах. В ноябре текущего года морские авиаторы планируют получить с завода еще один отремонтированный вертолет Ка-27.

– За последние годы удалось увеличить интенсивность подготовки летного состава. После длительного перерыва начато освоение таких видов подготовки, как боевое применение авиационных средств поражения по морским целям и выполнение полетов с палубы корабля. Средний налет летного состава увеличен до 45 часов, за последние два года подготовлено на 1 и 2 класс 12 летчиков и 8 штурманов, – отметил вице-адмирал Сергей Елисеев.

Экипажи самолетов и вертолетов, подразделения обеспечения Сакской морской авиационной бригады образцово выполняют определенные задачи боевой службы в ближней и дальней военно-морских зонах, осуществляют поисково-спасательное обеспечение, принимают участие в международных учениях «Си Бриз», «Фарватер мира» и других.

Лучшие летчики и техники бригады во главе с командиром отряда майором Александром Сурайкиным в составе национального контингента несут боевую службу в центральной части Аденского залива в рамках выполнения операции «Океанский щит» на борту фрегата «Гетман Сагайдачный».

Присутствующие на празднике имели возможность побывать на показе авиационной техники морской авиационной бригады, осмотреть экспозиции Музея боевой славы Новофедоровки в Культурном Центре и осмотреть выставку моделей летательных аппаратов.