Воздушные силы Украины и Индии подписали Протокол об активизации развития сотрудничества

16 октября в Виннице состоялась рабочая встреча представителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с военной делегацией ВВС ВС Республики Индия. Иностранную делегацию возглавил председатель Комитета начальников штабов - командующий Военно-Воздушных сил Вооруженных сил Республики Индия главный маршал авиации Норман Анил Кумар Браун. Состоялись переговоры в составе делегаций, во время которых участники обсудили перспективы сотрудничества.

Для Индийской военной делегации украинская сторона представила брифинг на тему: "Современное состояние и перспективы развития Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины".

Во вступительном слове главный маршал авиации Норман Анил Кумар Браун поблагодарил украинского коллегу за торжественный и теплый прием и подчеркнул важность диалога между Воздушными силами обоих государств, налаживание сотрудничества и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров стороны подписали Протокол об активизации развития сотрудничества между Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины и Республики Индия.