В Академии сухопутных войск им.Петра Сагайдачного состоялись "Дни НАТО"

В состав делегации, которую возглавил помощник начальника штаба по планированию Стратегического командования НАТО по трансформации генерал-майор Джон Лилланд вошли офицер отдела Концепции оперативных возможностей управления военного сотрудничества Стратегического командования полковник Александр Губаренко, офицер отдела образования и подготовки штаба Стратегического командования капитан 1-го ранга Владимир Хилькевич, офицер связи Офиса связи НАТО в Украине капитан 1-го ранга Димитера Иллиев, а также эксперты подполковник Эгиль Далтвеит и подполковник Жан Марк Перро.

Иностранные гости проинформировали курсантов, слушателей и научно-педагогических представителей учебного заведения по современной структуры и задач НАТО на современном этапе развития, состояния военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины с организацией Североатлантического договора, инициатив Альянса, в которых будут участвовать подразделения отечественного войска, а также о совершенствовании содержания учебных программ по указанной тематике.

Вначале своей работы члены делегации встретились с начальником Академии генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком, который ознакомил гостей с состоянием дел в учебном заведении. Стороны обсудили современные тенденции Евроатлантической интеграции и ее Вооруженных Сил Украины в частности.

- Проведение подобных мероприятий в нашем учебном заведении уже стало доброй традицией. Ведь во время таких встреч офицеры и курсанты Академии могут узнать о деятельности Североатлантического альянса, так сказать, из первых уст. Военнослужащие не только повышают свою осведомленность об этой организации, но и могут вести открытый диалог о последних мировых тенденций в сфере геополитики и коллективной безопасности, - отметил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Согласно плану проведения "Дней НАТО", в рабочих группах состоялись дискуссии о политике блока относительно стран-партнеров, концепции Сил реагирования НАТО, профессионализации Вооруженных Сил и т.д.

- Я удивлен тем, как работали офицеры и курсанты во время наших встреч. С каждым годом образованность военнослужащих Академии применительно к современным мировым тенденциям прогрессирует, они все больше интересуются особенностями деятельности организаций коллективной безопасности, включая НАТО, пытаются перенять лучший опыт зарубежных стран в этом аспекте, - отметил генерал-майор Джон Лилланд.

В завершение визита делегации Североатлантического альянса в украинском вуза военнослужащие роты почетного караула и оркестра заведения продемонстрировали иностранным гостям ​​строевую выучку и мастерство. Также представители НАТО сфотографировались на память с руководством вуза у главного корпуса Академии.