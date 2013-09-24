Норвежские курсанты знакомятся с процессом подготовки офицерских кадров в Львове

В начале визита трое курсантов колледжа сухопутных войск Королевства Норвегия и капитан ВС Королевства Норвегия Бьерн Фруде Обребо, встретились с руководящим составом Академии. Для иностранных гостей был проведен краткий экскурс в историю учебного заведения и сделана презентация о специфике подготовки офицеров для Вооруженных Сил Украины. В частности, норвежских гостей заинтересовали богатая история украинского военного вуза и практическая составляющая обучения курсантов. Впоследствии они ознакомились с ключевыми кафедрами, элементами учебно-материальной базы и социально-бытовой инфраструктуры Академии сухопутных войск.

Согласно плану пребывания, иностранные гости посетят плановые занятия с украинскими курсантами, ознакомятся с объектами полевой учебно-материальной базы и спецификой полевой выучки будущих офицеров Вооруженных Сил Украины на Международном центре миротворчества и безопасности Академии. Также, в ходе визита норвежские военнослужащие примут участие в "круглом столе", где обменяются впечатлениями и пообщаются с украинскими курсантами.