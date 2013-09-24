Лучшие спортсмены-допризовники из 13 регионов Украины соревнуются за чемпионский титул в Харькове
Сегодня, 24 сентября, на базе спортивного комплекса "Звезда" Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба начались финальные соревнования Всеукраинской спартакиады среди допризывной молодежи, которые продлятся до 27 сентября.
На военно-спортивную встречу прибыли более 100 старшеклассников и студентов в составе команд из 11 областей Украины, а также из городов Киев и Севастополь.
- Соревнования будут проводиться на базе видового высшего военного учебного заведения и в расположении 92-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса. При этом, кроме выступлений спортсменов-допризывников, на каждом новом месте предусмотрено ознакомление гостей с условиями прохождения службы нашими защитниками Отечества, - сообщил один из организаторов соревнований, начальник Харьковского гарнизона полковник Алексей Середа.
В течение следующих четырех дней в рамках Всеукраинской спартакиады юноши продемонстрируют меткость, силу и выносливость по таким видам спорта, как: подтягивание на перекладине, бег на 3000 и 100 метров, плавание на 50 метров, метание учебной гранаты, стрельба из автомата Калашникова, а также преодоление полосы препятствий. При этом, победителей соревнования определять как по личным результатам, так и в командном зачете.
Конце торжественного митинга, состоялись показательные выступления сборных команд ХУВС по рукопашному бою и гиревому спорту. Также всем присутствующим понравились песни и танцы творческих коллективе 9-го гарнизонного дома офицеров.
Подведение итогов с определением чемпионов и команд-победителей состоится 27 сентября на спортивном комплексе "Звезда" Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.