Лучшие спортсмены-допризовники из 13 регионов Украины соревнуются за чемпионский титул в Харькове

На военно-спортивную встречу прибыли более 100 старшеклассников и студентов в составе команд из 11 областей Украины, а также из городов Киев и Севастополь.

- Соревнования будут проводиться на базе видового высшего военного учебного заведения и в расположении 92-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса. При этом, кроме выступлений спортсменов-допризывников, на каждом новом месте предусмотрено ознакомление гостей с условиями прохождения службы нашими защитниками Отечества, - сообщил один из организаторов соревнований, начальник Харьковского гарнизона полковник Алексей Середа.

В течение следующих четырех дней в рамках Всеукраинской спартакиады юноши продемонстрируют меткость, силу и выносливость по таким видам спорта, как: подтягивание на перекладине, бег на 3000 и 100 метров, плавание на 50 метров, метание учебной гранаты, стрельба из автомата Калашникова, а также преодоление полосы препятствий. При этом, победителей соревнования определять как по личным результатам, так и в командном зачете.

Конце торжественного митинга, состоялись показательные выступления сборных команд ХУВС по рукопашному бою и гиревому спорту. Также всем присутствующим понравились песни и танцы творческих коллективе 9-го гарнизонного дома офицеров.

Подведение итогов с определением чемпионов и команд-победителей состоится 27 сентября на спортивном комплексе "Звезда" Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.