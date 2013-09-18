Курсанты ХУВС впервые в истории выполнили ознакомительные полеты на самолете МиГ - 29УБ

Полеты состоялись на базе бригады тактической авиации воздушного командования "Центр " , в соответствии с Решением на выполнение плана летной подготовки курсантов Харьковского университета Воздушных Сил , утвержденного командующим Воздушных Сил ВС Украины , по выполнению Концепции трехступенчатой ​​системы летной подготовки курсантов и с целью обеспечения качественного завершения программы их летной подготовки в 2013 году.

Для наиболее оптимального проведения войсковой стажировки и получения практических навыков по специальности, Василькова прибыли начальник летного факультета Валерий Ерошенко , преподаватель подполковник Вадим Головцов , и курсанты , успешно сдавшие Государственный летный экзамен и были допущены для дальнейшего совершенствования своих знаний и навыков.

В течение подготовительного периода , командованием бригады было организовано проведение с курсантами тренажерной и наземной подготовки с последующим принятием зачетов на допуск к полетам с передней кабины , отработана методическое полетного задания для выполнения полета на ознакомление с пилотажными свойствами самолета МиГ - 29УБ .

Во время стажировки каждый из курсантов около 8:00 имел возможность тренироваться и отрабатывать режимы и технику выполнения всех элементов полета по запланированным упражнениями , действия в особых случаях в полете , умение определять отказ пилотажно - навигационных приборов , систем самолета и двигателя , ведение радиообмена на тренажере КТС - 21М .

Непосредственно для выполнения практических полетов , были привлечены наиболее опытные и подготовленные летчики - инструкторы - заместитель командира воздушного командования "Центр " по авиации - начальник авиации летчик 1 класса полковник Олег Захарчук и заместитель командира бригады тактической авиации летчик 2 класса полковник Владимир Кравченко.

- Вообще полеты прошли успешно. Все курсанты выполнили поставленные задачи в полном объеме , их уровень подготовки теоретических знаний и практических действий в воздухе на достаточном уровне , - отметил полковник Владимир Кравченко.

В завершение летной смены , командир воздушного командования "Центр " - заместитель командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал - майор Аркадий Ватутин поздравил курсантов и выразил свою уверенность в удачном карьерного роста каждого из них.