Лагерь 18-го вертолетного отряда проверили представители комиссии Миссии ООН в ДР Конго

Комиссию возглавил инспектор Миссии Хавьер Лопес. Основная цель работы инспекторов - проверка обеспечения украинских миротворцев тыловым имуществом, автомобильной техникой, вооружением и состояния жилищных условий личного состава контингента.

Работа комиссии началась с брифинга, на котором начальник штаба подполковник Александр Мальков рассказал о структуре 18- го отдельного вертолетного отряда, основные задачи и запланировано базовое расположение личного состава и техники в ДР Конго при населенных пунктах Гома, Буния и Букаву. Хавьер Лопес поблагодарил украинского за профессиональную службу в непростых условиях и отметил уже традиционную организованность и дисциплину украинского контингента.

Представители Миссии проверили штатную численность личного состава, наличие и исправность автотранспорта на аэродроме и в парке, объекты жизнедеятельности лагеря, взяли пробы питьевой воды. Также комиссия сосредоточила внимание на условиях проживания и обеспечения имуществом , в соответствии с требованиями миссии.

- К проверке специально мы не готовились. Наша ротация только начинается, продолжается перемещение личного состава из базового лагеря в места постоянной дислокации. Несмотря на это , и учитывая уровень обеспечения , жесткую позицию командования , отряд в любое время готов к инспекции , - рассказал заместитель командира отряда по тылу майор Олег Березняк .

По предварительным выводам работы комиссии , Украинская миротворческий контингент в полном объеме укомплектован имуществом , техникой и вооружением , а уровень хранения и эксплуатации соответствует требованиям Миссии ООН .

Согласно плану работы Миссии ООН в ДР Конго проверка миротворческих контингентов проходит один раз в три месяца .