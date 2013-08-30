Украинская армия укомплектована контрактниками на 58%

Об этом сегодня, 30 августа, во время брифинга в помещении Украинского национального информационного агентства «Укринформ» заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

Министр обороны рассказал, что с начала этого года на контрактной основе в армию было принято 6,8 тыс. человек, а до конца года эта цифра будет составлять 7 тысяч. На сегодняшний день преимущество принятых контрактников над уволенными составляет 3,7 тыс. человек.

– Планируется, что в 2014 году в украинскую армию на контрактной основе будут приняты 4,8 тысяч военнослужащих, в 2015 – около 5 тысяч, а в 2016-2017 годах в пределах 4,5 - 5 тысяч человек, – отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев.