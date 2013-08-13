Украинские миротворцы в Косово получили звание "экспертов" по стрельбе из М4

В соответствии с руководящими документами и наставлениями военнослужащие Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки ежегодно оцениваются на классность по огневой подготовке. Командир многонациональной боевой группы «EAST» сил KFOR полковник американской армии Дэвид Вудс в этот раз решил привлечь к выполнению квалификационных упражнений по 20 представителей национальных контингентов, которые входят в состав вверенного ему подразделения.

Главная цель этого мероприятия – проверить уровень классности личного состава миротворческих сил по огневой подготовке, ознакомить военнослужащих с основами и правилами стрельбы из штурмовой винтовки М4, а также закрепить товарищеские отношения между национальными контингентами, которые входят в состав многонациональной боевой группы «EAST».

В ходе квалификации миротворцы также имели возможность ознакомиться с некоторыми образцами стрелкового оружия армии Соединенных Штатов Америки. К сведению собравшихся американские военные представили подствольный гранатомет M 203 – калибра 40 мм, крупнокалиберный пулемет Мg-3 браунинг – калибра 12,7 мм, взводный пулемет М-240 –калибра 7,62 мм, устройство инфракрасного наблюдения.

Перед началом стрельб были проведены инструктажи по мерам безопасности, а также теоретические занятия по применению оружия и приведению его к нормальному бою.

После теории каждый участник квалификационных стрельб закрепил полученные знания на практике в лазерном интерактивном тире.

Выполнение нормативов непосредственно проходило на специально оборудованном полигоне «Range-7», вблизи американской военной базы «Bondsteel». По условиям занятий участники должны были поразить 10 мишеней пропорциональных размеров, которые отвечают дальностям от 350 до 50 м с расстояния 25 метров четырьмя выстрелами каждую. При этом стрельбу вели одиночными выстрелами: 20 зарядов в положении лежа с упором (время на стрельбу 2 минуты), по 10 – лежа без упора и с колена (время на стрельбу по 1 минуте). Очередность поражения мишеней определял сам стрелок. Основным критерием оценивания выполнения упражнения было попадание четырех зарядов в одну мишень (при большем количестве попаданий в одну мишень, к зачету засчитывалось лишь 4). Если время на стрельбу превысило указанные показатели – результаты подлежали аннулированию.

Классность определялась по следующим критериям: «эксперт» – 36-40 попаданий, «стрелок» – 30-35 попаданий, «квалифицированный» – 23-29 попаданий, «неготовый» – 22 и меньше попаданий.

При таких достаточно непростых условиях выполнения упражнений миротворцы национального контингента капитан Николай Верпета и младшие сержанты Владимир Кильницкий и Роман Пекарский успешно квалифицировались на «экспертов» в стрельбе из американской штурмовой винтовки М4. Остальные 17 украинских военнослужащих получили квалификацию «стрелков».

По словам командира национального контингента гвардии майора Владимира Кокорева, подобные мероприятия положительно влияют на углубление дружеских отношений с представителями Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки, Франции, Польши, Марокко, Германии и Швейцарии.

– Результаты выполнения упражнений нашими военнослужащими показали их достаточно высокий уровень умений и навыков в практическом выполнении упражнений стрельбы из стрелкового оружия любых образцов. И даже невзирая на то, что большинство личного состава стреляли из американской штурмовой винтовки М4 впервые, я доволен их результатом, – отметил гвардии майор Владимир Кокорев.

Стоит добавить, что все военнослужащие национального контингента, которые принимали участие в квалификационных стрельбах из стрелкового оружия американской армии, получили соответствующие сертификаты классности и нагрудные значки.