Внезапная проверка боеготовности ВМС: военные получили твердую "четверку"

В Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины завершена внезапная проверка боевой готовности, которая осуществлялась в соответствии с распоряжением начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в период с 8 по 12 августа.

Основная часть боевых кораблей и вспомогательных судов, подлежащих проверке, вернулась из полигонов боевой подготовки в пункты базирования и приступила к повседневной деятельности, часть сил продолжает проводить плановые мероприятия боевой подготовки в море.

При проверке проводился комплекс учений согласно боевого назначения сил, а также по организации всех видов обороны и защиты в различных условиях обстановки. Всего к мероприятиям привлекались более 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 15 самолетов и вертолетов и другие подразделения. Ряд задач осуществлялась флотом во взаимодействии с подразделениями Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. По предварительной оценке руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, силы, подлежащих проверке, с поставленными задачами справились успешно.

Проверка продемонстрировала способность флота и взаимодействующих с ним определенных сил из состава авиации Воздушных Сил и Сухопутных войск действовать по назначению, и что особенно важно - действовать в условиях обстановки, которая постоянно меняется. Военные моряки и летчики в формате межвидового взаимодействия действовали уверенно, выполнили все поставленные задачи. В целом действия сил при внезапной проверке оцениваются положительно, на твердую "четверку".

Лучшие военнослужащие украинских ВМС, авиации Воздушных Сил и Сухопутных войск будут поощрены приказом начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и приказами командующих видов Вооруженных Сил Украины.