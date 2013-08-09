В 2013 году из военных баз хранения изъято 3 тысячи тонн "меланжа"
16:50, 09 августа 2013Армия
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Об этом сегодня, 9 августа, во время брифинга перед началом прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины сообщил представителям СМИ заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский.
– Мы продолжаем работу по полному высвобождению территории Украины от опасного компонента ракетного топлива «меланж». В начале августа из воинской части в пгт. Любашевка Одесской области на переработку в Российскую Федерацию вывезена очередная партия «меланжа» в объеме около 800 тонн. В августе-сентябре планируется завершить вывоз «меланжа» с базы хранения в пгт. Шевченкове Харьковской области, – отметил он.
По словам Владимира Можаровского, остается изъять на утилизацию 3 тысячи 290 тонн горючего, поэтому уже вскоре этот масштабный проект будет завершен.
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