Курсанты ХУВС начали осваивать новейшие отечественные самолеты
Курсанты второго курса ХУВС начали осваивать новейшие самолеты отечественного производства.
У курсантов второго курса летного факультета Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба состоялся комплексный экзамен по знанию тактико-технических характеристик легкомоторного самолета ХАЗ-30. Для "кожедубовцев" это новый самолет, который они уже начали осваивать.
Состоялось мероприятие на базе Харьковского авиационного завода, где и был спроектирован и построен этот вид самолетов. Также на заводе изготовлен тренажер самолета ХАЗ-30, обеспечивающий качественную подготовку курсантов на земле для выполнения последующих полетов в небе.
- Начиная с этого года у второкурсников восстановлена летная подготовка на легкомоторных самолетах. Отныне они будут получать путевку в небо на самолетах ХАЗ-30, - рассказал присутствовавший на экзамене командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак.
Он отметил, что база ремонта и обслуживания этого самолета находится рядом с университетом, позволит качественно обслуживать новые отечественные легкомоторных самолета ХАЗ-30.
Справка. По словам генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий Мялицы, на самолетах ХАЗ-30 можно патрулировать территории и осуществлять частные перелеты. Но главное предназначение самолета - обучение будущих летчиков.
ХАЗ-30 - самолет, предназначенный для первоначального обучения пилотов аэроклубов, летных училищ военной и гражданской авиации, а также для выполнения полетов частными лицами.
Самолет оснащен австрийским двигателем Rotax-912 ULS. Его максимальная скорость - 200 км / ч, длина разбега - 100 м, длина пробега - 100 м.
Максимальная взлетная масса самолета составляет 650 кг, максимальная посадочная масса - 650 кг, максимальная масса снаряженного самолета - 565 кг, масса пустого самолета - 395 кг.
Самолет выполняет взлет и посадку на воздушно-посадочной полосе с искусственным и грунтовым покрытием.