Курсанты ХУВС начали осваивать новейшие отечественные самолеты

У курсантов второго курса летного факультета Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба состоялся комплексный экзамен по знанию тактико-технических характеристик легкомоторного самолета ХАЗ-30. Для "кожедубовцев" это новый самолет, который они уже начали осваивать.

Состоялось мероприятие на базе Харьковского авиационного завода, где и был спроектирован и построен этот вид самолетов. Также на заводе изготовлен тренажер самолета ХАЗ-30, обеспечивающий качественную подготовку курсантов на земле для выполнения последующих полетов в небе.

- Начиная с этого года у второкурсников восстановлена ​​летная подготовка на легкомоторных самолетах. Отныне они будут получать путевку в небо на самолетах ХАЗ-30, - рассказал присутствовавший на экзамене командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак.

Он отметил, что база ремонта и обслуживания этого самолета находится рядом с университетом, позволит качественно обслуживать новые отечественные легкомоторных самолета ХАЗ-30.

Справка. По словам генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий Мялицы, на самолетах ХАЗ-30 можно патрулировать территории и осуществлять частные перелеты. Но главное предназначение самолета - обучение будущих летчиков.

ХАЗ-30 - самолет, предназначенный для первоначального обучения пилотов аэроклубов, летных училищ военной и гражданской авиации, а также для выполнения полетов частными лицами.

Самолет оснащен австрийским двигателем Rotax-912 ULS. Его максимальная скорость - 200 км / ч, длина разбега - 100 м, длина пробега - 100 м.

Максимальная взлетная масса самолета составляет 650 кг, максимальная посадочная масса - 650 кг, максимальная масса снаряженного самолета - 565 кг, масса пустого самолета - 395 кг.

Самолет выполняет взлет и посадку на воздушно-посадочной полосе с искусственным и грунтовым покрытием.