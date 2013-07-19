Командующий ВМС ВС Украины дал оценку действиям 36-й отдельной бригады береговой обороны

На днях, в соответствии с планом внезапных проверок командующего национального военного флота 36-я отдельная бригада береговой обороны ВМС ВС Украины силами батальонной тактической группы выполняет учебно-боевые задачи на территории Ангарского полигона. Впервые в этом году к маневрам привлечены 100 единиц военной техники и более 500 военнослужащих бригады.

Проверяя порядок организации работы на командном пункте бригады и командно-наблюдательном пункте батальонного тактической группы командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин отметил, что мероприятие проводится с целью проверки реального уровня готовности батальонного тактической группы к действиям по назначению.

- Решением командира бригады в начале текущего года сформирована батальонная тактическая группа под командованием подполковника Юрия Головашенко. Весь имеющийся ресурс направлен на ее подготовку. Сегодня настало время проверки готовности подразделения, мы должны определить какие есть проблемы, оказать помощь, подсказать или внести коррективы, - сообщил вице-адмирал Юрий Ильин.

Командующий ВМС отметил, что за это время проведена серьезная работа, в результате чего повысился уровень профессионализма руководящего состава бригады по сравнению с прошлыми годами.

По утверждению командующего вида ВС Украины, такие проверки необходимы. Ведь уровень готовности подразделений определяется в ходе двусторонних действий, потому что кроме бригады береговой обороны в высшие степени боевой готовности приведены другие флотские подразделения. Их задача заключается в проведении контрдействиям - найти район сосредоточения батальонного тактической группы, провести тактические действия с целью срыва выполнения задач.

- Такие маневры более эффективны, ведь обучение проходят не, как говорится "на бумаге", а против реального, хорошо обученного "противника". Личный состав БТГ вынужден действовать внимательно, ответственно и осторожно, в этом случае боевая работа на практике проверяет правильность принятых решений. Поэтому, несмотря на определенные сложности в планировании таких учений, применение двусторонней действий является очень эффективным, - отметил он.

Сейчас двусторонние учения продолжаются. Так, в ходе выполнения тактических задач горно-пехотная рота под командованием капитана Виктора Сикозы, усиленная минометной батареей, провела поисково-рейдовые действия в труднодоступной горно-лесистой местности, в ходе которых выявила и уничтожила лагерь противника.

Командующий ВМС также нашел время для общения с молодыми контрактниками, участвующими в проведении учений. Вице-адмирала Юрия Ильина интересовали вопросы прохождения службы и решение социально-бытовых проблем военных моряков.