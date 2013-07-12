В горных пехотинцев - жаркое лето

Подчиненные командира горно-пехотного батальона подполковника Юрия Головашенко выполняют упражнения стрельб с хода, коротких остановок и с остановки по целям, которые появляются и двигаются.

В составе экипажей боевых машин - военнослужащие военной службы по контракту 36-й отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Все они входят в состав батальонной тактической группы, которая сейчас находится в интенсивном периоде учений.

Практическим занятиям на огневом рубеже предшествовала теория, изучение правил техники безопасности, а также занятия на учебных точках полигона.

По утверждению подполковника Юрия Головашенко, сложное упражнение стрельбы с ходу личный состав, проходящий службу в батальоне больше года, выполняет на отметку «пять». Чтобы достичь такого уровня обученности новоприбывшим контрактникам предстоит немало потрудиться. Тем не менее, полученные результаты позволяют надеяться, что в масштабных учений, которые состоятся в сентябре текущего года, личный состав подразделения будет подготовлен соответствующим образом и выполнит все поставленные задачи. Кстати, уже на следующей неделе горных пехотинцев ждут новые тактические занятия в поле.