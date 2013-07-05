В России проходят учения российско-белорусско-украинского батальона
В ходе второго дня первого этапа активной фазы совместного тактического международного учения «Славянское содружество-2013», которое проходит на общевойсковом полигоне «Прудбой» Волгоградской области Российской Федерации, личный состав сводной механизированной роты от 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины в составе совместного российско-белорусско-украинского батальона выполнили охрану и оборону базового лагеря, обеспечили сопровождение инженерной разведки маршрута движения главных сил и несли службу на сторожевых постах.
Согласно замыслу первого этапа учений, утром подразделения батальона, получив боевой приказ, экипировались и, загрузившись на боевую технику, приступили к выполнению заданий. Во время учебно-боевого задания на сторожевых постах 1-й механизированный взвод под руководством командира взвода старшего лейтенанта Александра Слипко удачно выполнил боевую стрельбу по целям, имитировал подход резервов противника, поразив 87 процентов мишеней. В частности, под руководством офицера были уничтожены легкие бронированные цели (пулеметное оформление на автомобиле), отдельные цели атакующих стрелков, ручные противотанковые гранатометы. При этом нашими гранатометчиками указанные цели были поражены в первые минуты боя.
– Управляя огневыми средствами взвода и маневрируя огнем, мое подразделение выполнило поставленную перед ним задачу в полном объеме, – резюмировал командир взвода.
– Именно этап боевой стрельбы, который включает элементы отражения нападения на колонну, прикрытие главных сил батальона, отражение подхода резервов противника и их последующее уничтожение, был удачно выполнен силами нашей механизированной роты из всех видов стрелкового оружия, – рассказывает председатель украинской военной делегации полковник Сергей Гулидов. – На мой взгляд, такой порядок проведения этапа боевой стрельбы предоставляет обширную практику в подготовке командиров по управлению подразделением и огнем, а личному составу – уверенно действовать при применении стрелкового оружия, – отметил офицер.
Кроме этого, в ходе активной фазы указанного этапа обучения можно было наблюдать межвидовую подготовку сводного батальона, в частности привлечение пары боевых вертолетов Ми-28 для прикрытия основной колонны во время ее выдвижения.