Курсант Военной академии в Одессе завоевал золотую медаль на чемпионате Украины

В Луганске состоялся чемпионат Украины по гиревому спорту. В соревнованиях, которые стали отборочным этапом перед чемпионатом мира, приняли участие более 100 спортсменов весовых категорий от 60 до 100 килограммов. Сильнейших определяли по правилам гиревого двоеборья: толчок и рывок с 32-килограммовыми гирями.

По словам начальника кафедры теории и организации физической подготовки Военной академии в Одессе полковника Игоря Овчарука, напряжение «железной игры» было достаточно высоким. На первый план выходили воля и характер спортсменов, их умение работать на максимуме своих возможностей.

В результате упорной борьбы первое место в весовой категории 75 килограммов с результатом 188 подъемов и звание мастера спорта получил курсант-первокурсник факультета Высокомобильных войск и разведки Военной академии (г. Одесса) Роман Матвиенко.

Победителям были вручены медали, кубки и дипломы. Уже в сентябре им предстоит борьба на чемпионате мира по гиревому спорту, который состоится в Греции.

Сегодня личным достижением курсанта-первокурсника Романа Матвиенко является толчок 32-килограммовых гирь – 100 раз и рывок – 107 раз, с общей суммой 195 баллов. Подготовкой военного спортсмена занимается заслуженный тренер Украины старший преподаватель кафедры теории и организации физической подготовки Военной академии в Одессе подполковник Дмитрий Полозенко.