Украинские миротворцы в Косово успешно выполняют задания вышестоящих штабов

Именно в это время этнические сербы отмечают "Видовдан" - день христианского мученика 4 ст. н.э. Святого Вита и годовщину Великой Битвы на Косовом поле, состоявшейся в 1389 году между сербской и османской армиями. Тогда сербы проиграли бой в десять раз более сильному турецкому войску, и рассматривают этот период, как переломный момент в своей истории. Считается, что поражение в битве на Косовом поле привело к потере Сербией независимости почти на 500 лет.

Согласно проведенной разведывательным отделением объединенного оперативного центра многонациональной боевой группы "East" оценки угроз, командованием сил KFOR чтобы предупредить возможное возникновение конфликта было принято решение о применении дополнительных подразделений в зоне интереса.

Основными задачами для украинских миротворцев в ходе выполнения боевого приказа были: проверка, контроль, обзор и регистрация перемещений людей, транспортных средств, движущихся в контрольной зоне, предупреждение контрабанды наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других опасных предметов; демонстрация присутствия миротворческих сил всем сторонам и населению в зоне интересов, сбор информации на территории мобильных контрольных пунктов, а также быть готовыми к блокированию дорог по особому распоряжению. Особое внимание уделяли автомобилям массой более 3,5 тонн. Такой транспорт останавливали и перенаправили на легитимные контрольно-пропускные пункты между Косово и Сербией GATE 1 GATE 3 и GATE 4, где несут службу подразделения миссии Европейского Союза EULEX.

Украинские миротворцы из состава четырех специальных взводов в течение трех суток по 12 часов подряд (в том числе в ночное время, в условиях напряженной обстановки) обеспечивали контроль пограничных зон путем выставления мобильных контрольных пунктов VCP в определенных точках PINTO, KABRIO, MIADA и GREMLIN, находящихся как вблизи населенных пунктов, так и в отдаленных уголках горной местности на севере края.

Как отметил заместитель командира специального взвода старший прапорщик Виталий Цепак, возглавлявший VCP в контрольной точке PINTO, все боевые распоряжения, поставленные командованием многонациональной боевой группы "East" были выполнены вовремя, в полном объеме и на должном уровне.

- Ситуация в северных районах Косово несколько напряженнее, чем на юге края, особенно в период празднования национальных праздников определенными этническими группами населения. Здесь при выполнении заданий необходимо круглосуточно проявлять максимальную бдительность, дисциплинированность и ответственность с соблюдением всех установленных норм и правил безопасности. Мы к этому готовились еще в Украине, поэтому для личного состава контингента не стало сюрпризом выполнения задания в таких условиях, - отметил старший прапорщик Виталий Цепак.

Следует добавить, что командование национального контингента и командиры специальных взводов постоянно сосредоточены на тщательной подготовке личного состава и детальном разъяснению специфики выполнения боевых распоряжений в тех или иных условиях. Для предупреждения разногласий возникновения непредвиденных обстоятельств постоянно осуществляются рекогносцировочные (ознакомительные) патрули в определенной зоне интересов.

Всего за период с 28 по 30 июня украинские миротворцы выполнили 12 боевых распоряжений командования многонациональной боевой группы "East" сил KFOR по усилению контроля пограничных зон путем выставления мобильных контрольных пунктов, в которых было задействовано около 80 военнослужащих из состава национального контингента.

Военнослужащие специальных взводов, которые не привлекались к VCP, параллельно выполняли задачи по PRF (Perimeter Reaction Force) - охраны базы "Bondsteel". Личный состав PRF находится в постоянной боевой готовности и по команде немедленно реагирует на любые внештатные ситуации, употребляя при этом безотлагательные меры по обеспечению безопасности личного состава, находящегося на территории базы.

Как подытожил командир национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев, важные задачи высших штабов свидетельствуют о высоком доверии к украинским миротворцам со стороны командования многонациональной боевой группы "East" и СДК в целом.

- Мы всегда готовы к выполнению задач любой сложности по поддержанию мира и спокойствия в Косово. Это наш долг, призвание каждого воина-миротворца, - отметил гвардии майор Владимир Кокорев.