На базе Полтавского областного военного комиссариата состоялись совместные мобилизационные учения

Контроль и методическую помощь по ходу учений осуществляла рабочая группа офицеров Территориального управления "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины во главе с руководителем учений полковником Вячеславом Ясковцем.

Главная цель мобилизационного обучения отработать действия личного состава при проведении мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории области при возникновении определенных угроз.

В течение трех суток участники учений отработали как теоретическую, так и практическую составляющую поставленных задач. В частности, первый этап включал проверку организации работы должностных лиц в ходе призыва граждан на учебные сборы приписного состава. В течение этого были развернуты элементы пунктов приема мобилизационных ресурсов и проверена их готовность. Второй этап предусматривал выполнение задач ОИК по назначению в усиленном режиме работы. В ходе уточнения планов мобилизацию приписного состава осуществлены мероприятия совместного планирования и согласования с органами государственной власти, отработаны действия по доукомплектованию личным составом и материальными ресурсами. А в ходе третьего, основного этапа, были проверены элементы по непосредственному планированию и мобилизации личного состава и техники в соответствии расчетов, организации комендантской службы, анализ количественного и качественного состава мобилизационных ресурсов.

В ходе мероприятия также были проверены способность организации работы должностными лицами областного военного комиссариата в ходе изменений оперативной обстановки, в частности, при возникновении угроз техногенного, природного характера и противоправных действий террористических группировок и антисоциальных элементов.

По результатам проверки руководство учений отметил хорошую профессиональную и морально-психологическую составляющую личного состава ОИК, его способность выполнять задачи по назначению, а также предоставило конкретные рекомендации по совершенствованию методик планирования с учетом специфики региона.