Министр высоко оценил боеготовность 25-й отдельной воздушно-десантной бригады

Проверку министр совершил во время рабочей поездки в Днепропетровскую область на 239-м общевойсковом полигоне "Новомосковский".

Подразделения соединения были приведены в боевую готовность и выдвинулись в заданный район. Две ротно-тактические группы из состава батальонной тактической группы и ремонтной роты подготовились к ведению рейдовых действий. После совершения марша был развернут командный пункт бригады и оборудован исходный район. Ремонтная рота развернула сборный пункт поврежденных машин.

В рамках ведения рейдовых действий по уничтожению объектов условного противника военнослужащие батальонной тактической группы провели доразведку и обнаружили пункты управления ПВО и полевых складов. После этого силами ротно-тактической группы они были уничтожены.

- Считаю, что 25-я отдельная воздушно-десантная бригада с поставленными задачами справилась. Техника беспрепятственно добралась до района развертывания, личный состав действовал профессионально и уверенно, доказав, что бригада готова к реагированию на любые угрозы, в том числе, военного времени, - подчеркнул Министр обороны Украины Павел Лебедев.

За образцовое выполнение заданий Министр обороны Украины Павел Лебедев приказал поощрить лучших военнослужащих соединения, среди которых полковник Юрий Содоль, подполковник Руслан Козинец, капитан Петр Захожий, сержант Александр Дударчук.

Стоит отметить, что в данных учениях приняло участие более 100 военнослужащих и 60 единиц военной техники.