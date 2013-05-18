Украинский самолет Ил-76МД доставил в Либерию необходимое имущество для украинских миротворцев

Опытный экипаж самолета, командирами которого являются полковники Александр Пасиченко и Дмитрий Мымриков, доставил имущество и автомобильную технику для личного состава 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины Миссии ООН в этой африканской стране.

- После пpoxoджeння пограничного и таможенного кoнтpoля, с военного аэродрома "Кульбакино", что в Николаеве осуществил вылет к африканскому контингенту Ил-76 МД. В связи с мощным встречным ветром перелет длился 9 часов 30 минут на высоте 10000 метров с одной дозаправкой топливом на аэродроме вблизи города Гардая (Республика Алжир), - отметил полковник Александр Пасиченко.

Стоит отметить, что у экипажа большой опыт полетов по международным воздушным линиям, выполнения заданий как в простых, так и сложных метрологических условиях днем ​​и ночью.

- Раз в полгода транспортным самолетом поступает необходимое пополнение или замена имущества для обеспечения полноценной жизнедеятельности отряда, - рассказал заместитель командира отряда по аэродромно-техническому обеспечению подполковник Сергей Одайнык. - На этот раз основным грузом Ил-76МД был санитарный автомобиль, запасные части для авиационной, автомобильной и специальной техники, другое техническое оборудование. Кроме того, 20 тонн другого различного имущества для медицинской, тыловой, аэродромно-технического и инженерно-авиационной службы.

Приятной неожиданностью для украинского контингента стали новые тренажерные станции, велотренажеры и другое спортивное снаряжение.

Этим же самолетом будут возвращены в Украину автомобили, электростанции и имущество, выслужившие установленные сроки.