Танкисты выполняют боевые стрельбы из вооружения танка Т-64 БМ «Булат»
Танкисты 1-й отдельной танковой бригады и 72-й отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины провели занятия по огневой подготовке с выполнением стрельб штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танка Т-64 БМ «Булат».
Ход проведения занятий лично проверили временно исполняющий обязанности командира 8-го армейского корпуса полковник Игорь Павловский и начальник отдела боевой подготовки 8-го армейского корпуса полковник Василий Бондарчук.
Предварительно, во время подготовки к выполнению упражнений стрельб из штатного оружия, было проверено знание танкистами мер безопасности, основ и правил стрельбы, порядка определения исходных установок для стрельбы, материальной части вооружения и боеприпасов, а также выполнение ими нормативов по огневой подготовке – устранение неисправностей, которые могут возникнуть во время стрельбы. Также была проведена выверка прицелов, проверка боем танковых пушек и приведение спаренных с пушкой пулеметов к нормальному бою.
Для допуска к проведению стрельб штатным артиллерийским выстрелом каждый командир танка и наводчик орудия выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения танка вкладным стволом.
По результатам стрельб лучшие военнослужащие были награждены почетными грамотами, а срочники получили благодарственные письма родителям от командования частей.