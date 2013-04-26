Танкисты выполняют боевые стрельбы из вооружения танка Т-64 БМ «Булат»

Ход проведения занятий лично проверили временно исполняющий обязанности командира 8-го армейского корпуса полковник Игорь Павловский и начальник отдела боевой подготовки 8-го армейского корпуса полковник Василий Бондарчук.

Предварительно, во время подготовки к выполнению упражнений стрельб из штатного оружия, было проверено знание танкистами мер безопасности, основ и правил стрельбы, порядка определения исходных установок для стрельбы, материальной части вооружения и боеприпасов, а также выполнение ими нормативов по огневой подготовке – устранение неисправностей, которые могут возникнуть во время стрельбы. Также была проведена выверка прицелов, проверка боем танковых пушек и приведение спаренных с пушкой пулеметов к нормальному бою.

Для допуска к проведению стрельб штатным артиллерийским выстрелом каждый командир танка и наводчик орудия выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения танка вкладным стволом.

По результатам стрельб лучшие военнослужащие были награждены почетными грамотами, а срочники получили благодарственные письма родителям от командования частей.