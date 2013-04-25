Дети военнослужащих Черкасского гарнизона будут посещать отремонтированный детсад

В торжественном открытии детского сада приняли участие вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский, председатель Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников, военнослужащие с семьями и жители поселка.

– Открытие нового корпуса детского сада в военном городке, строительство новых жилых домов, восстановление систем жизнеобеспечения – все это реальная реализация программ правительства по обеспечению жильем, созданию комфортных условий для проживания военнослужащих и обеспечению их детей качественным дошкольным и школьным образованием, – отметил Александр Вилкул.

Заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский, приветствуя жителей поселка, отметил, что дети военнослужащих получили возможность полноценного развития талантов и способностей. Ведь не секрет, что именно в таких военных городках лучшие условия для воспитания настоящих патриотов нашей Родины. Приятным является и тот факт, что поручение Президента Украины Виктора Януковича, которое он дал в 2010 году во время своего визита в Днепропетровскую область, выполняется в полном объеме.

В 2011 году по инициативе председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Вилкула и при поддержке Президента Украины было принято решение о передаче жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и инженерных сетей военных городков Черкасское и Гвардейское, которые находились на балансе Минобороны Украины, в коммунальную собственность Новомосковского района. В течение 2012-2013 годов были полностью обновлены системы водо- и теплоснабжения, установлено новое оборудование, мебель, обновлена учебно-воспитательная и бытовая база. При реконструкции детсада использовались современные энергосберегающие технологии и материалы. Всего на капитальный ремонт из областного и районного бюджетов выделено около 1,5 млн грн.

В результате реконструкции детсада «Красная калина» количество мест увеличилось почти в 2,5 раза – со 108 до 248. Благодаря этому все дети военнослужащих смогут посещать дошкольное учебное заведение.