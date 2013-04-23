Под Севастополем завершилась очередная активация корабельного соединения Blackseafor

Сегодня, 23 апреля, корабли-участники очередного развертывания, в том числе морской тральщик ВМС Украины «Черкассы», после завершения четырехдневного визита в порт Севастополя в последний раз за эту активацию вместе вышли в море.

Неподалеку от внешнего рейда Севастополя прохождением кораблей в кильватерной форме мимо флагманского корабля – фрегата ВМС Турции «Хейбелиада» – была проведена традиционная церемония прощания. После этого корабли отправились к местам постоянного базирования.

Морской тральщик «Черкассы» под командованием капитана 3 ранга Юрия Федаша во время участия в активации вместе с кораблями соединения прошел около 1100 морских миль. В период с 5 по 9 апреля корабль в составе Blackseafor находился с визитом в порту города Варна (Болгария), а с 12 до 16 апреля – в порту города Констанца (Румыния). В ходе двух морских фаз активации украинские военные моряки вместе с коллегами из Болгарии, Грузии, Российской Федерации, Румынии и Турции провели ряд учений и тренировок, в том числе по маневрированию, буксировке, передаче грузов на ходу, отражению атаки скоростной малоразмерной цели, опросу и уходу судов, мониторингу и контролю судоходства.

По информации начальника походного штаба оперативного соединения кораблей капитана 2 ранга Виктора Марчишина (ВМС Украины), экипаж украинского корабля выполнил все поставленные перед ним задачи и получил высокую оценку со стороны командования Blackseafor.

Справка. 2 апреля 2001 года в г. Стамбул (Турция) первые заместители министров иностранных дел Причерноморских стран подписали «Соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества» (Blackseafor – Силы Черного моря). Многонациональное соединение военно-морского сотрудничества Blackseafor является военно-морским (корабельным) соединением «по вызову», созданным в соответствии с указанным Соглашением. Основными задачами Blackseafor являются проведение операций по поиску и спасению, проведение гуманитарных операций, а также борьба с минной угрозой, осуществление операций по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли и другие задачи, согласованные странами-участницами.

Во второй половине 2013 года ВМС Украины, как планируется, будут в третий раз принимать командование соединением Blackseafor, что осуществляется ротационным принципом.