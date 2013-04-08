В Севастополе 47 военнослужащих прошли курс языковой подготовки

После завершения обучения на трехмесячных курсах, организованных на базе Учебно-научного центра языковой подготовки Академии ВМС имени П.С.Нахимова, провели тестирование слушателей по системе НАТО STANAG 6001, которое предусматривает стандартизацию в различных направлениях служебной деятельности, в том числе и в языковой подготовке.

Во время тестов слушатели в составе групп языковой подготовки от матросов военной службы по контракту до генерал-майора продемонстрировали приобретенный уровень подготовки.

– Сегодня наши слушатели получили сертификаты с определенным уровнем владения английским языком, – отметил начальник учебно-научного центра языковой подготовки Академии ВМС имени П.С.Нахимова, капитан 1 ранга Николай Бархатов. – Сертификат позволяет в дальнейшем оценивать военнослужащего как перспективного, с последующим его карьерным ростом, а также с возможностью участвовать в мероприятиях международного характера, – добавил капитан 1 ранга Николай Бархатов.

Языковая подготовка военнослужащих находится под постоянным контролем командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Юрия Ильина, который лично систематически проверяет состояние изучения офицерским составом английского языка.

Справка. Согласно приказу Министра обороны Украины «О направлениях и задачах по совершенствованию языковой подготовки в ВС Украины в 2012-2014 годах», в ВМС Украины реализуется концепция языковой подготовки личного состава флота. Курсы изучения иностранных языков проводятся с целью организации языковой подготовки военнослужащих, которым знание иностранных языков необходимо для выполнения служебных обязанностей в соответствии с занимаемыми должностями. Целевой направленностью подготовки военнослужащих является получение сертификатов о знании иностранного языка по международным военным стандартам, на уровнях СМР-1 и СМР-2.

Курсы имеют статус интенсивного обучения.